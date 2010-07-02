Вместо Семиноженко могут поставить Табачника

Народный депутат Украины от фракции БЮТ Олег Ляшко в комментарии журналистам сообщил, что следующим вице-премьер-министром, который заменит Владимира Семиноженко, может стать нынешний министр образования и науки Дмитрий Табачник, пишет ИМК. «Не исключено, что это будет Табачник», - сказал политик. По его словам, сразу после голосования по отставке Семиноженко он пытался выяснить у Партии регионов, почему она поддержала такое решение, однако ответа на это не получил. «Я пытался выяснить у первого заместителя главы фракции ПР Михаила Чечетова их мотивы голосования по Семиноженко, он мне не сказал, отделавшись банальным, что восток и запад вместе, и не раскрыл истинные причины», - рассказал Ляшко. В то же время он считает, что сейчас идет подковерная борьба во властной коалиции. «По моей информации, на вылете с постов - еще несколько министров. Таким образом, Виктор Янукович играет роль царя-батюшки, который справедлив и журит своих подчиненных», - добавил нардеп. Кроме того, он сказал, что ему неизвестно, какие именно министры в ближайшее время могут остаться без должностей.