Клинтон должна высказаться за увольнение Хорошковского - эксперт

Госсекретарь США Хиллари Клинтон должна заявить Президенту Украины Виктору Януковичу о необходимости увольнения главы МВД Анатолия Могилева и главы СБУ Валерия Хорошковского. Об этом говорится в статье Девида Крамера, размещенной в блогах Фонда Маршалла, пишет Украинская правда. «Вот несколько пунктов, которые Госсекретарь должна высказать: Господин президент, вы должны уволить главу СБУ и/или министра внутренних дел, или других местных чиновников, если давление и атаки на журналистов будут продолжаться», - пишет автор статьи. Также, по его мнению, Клинтон должна отметить, что Янукович и его министры «должны избегать разжигания споров об украинской идентичности, языке, культуре, особенно для тех, кто живет на западной части страны. «Это лишь углубит поляризацию страны», - пишет автор. Также автор предлагает Клинтон обратить внимание украинского Президента на то, что нельзя позволять нарушение прав на собрание религиозным и неправительственным организациям и проявить толерантность к разным мнениям, в том числе и критике правительства (внутри страны и заграницей). Клинтон также должна подчеркнуть необходимость «агрессивной» борьбы с коррупцией.