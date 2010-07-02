Макаренко перевели в статус обвиняемого

Экс-председателю Государственной таможенной службы Анатолию Макаренко сменили процессуальный статус с подозреваемого на обвиняемого. Об этом сегодня журналистам сообщил адвокат Макаренко Евгений Солодко после заседания Апелляционного суда столицы, который рассматривал жалобу на решение Печерского райсуда Киева об аресте бывшего руководителя таможни. По словам Солодко, позавчера его подзащитного вызывали на допрос, во время которого ему был изменен процессуальный статус и предъявлено обвинение по той же статье Уголовного кодекса (ст. 367 – служебная небрежность), по которой его допрашивали, когда он находился в статусе подозреваемого и был задержан. Кроме того, адвокат сообщил, что ему не дают возможности встретиться с Макаренко в СИЗО. По делу, по которому обвиняют его подзащитного, уже назначен новый следователь. Чтобы встретиться с Макаренко в следственном изоляторе, Солодко ежедневно в письменном виде обращается к следователю СБУ с требованием предоставить ему такую возможность. «Если я не получу до сегодняшнего вечера разрешения на прохождение, мы будем обращаться в прокуратуру, чтобы привлечь следователя к уголовной ответственности», - заявил Солодко. Также он сообщил, что постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Макаренко будет рассматривать Шевченковский районный суд Киева, в который подана соответствующая жалоба. Напомним, Макаренко после допроса было предъявлено постановление о задержании. 24 июня Печерский районный суд Киева вынес постановление об избрании в отношении Макаренко меры пресечения в виде ареста сроком на два месяца. 29 июня заместитель председателя СБУ Владимир Породько сообщил, что Макаренко находится в статусе подозреваемого и ему не предъявлено обвинение.