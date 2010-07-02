В НУНС надеются, что следующим выгонят Табачника

В группе «За Украину!» прогнозируют, что следующим после Владимира Семиноженко будет уволен министр образования и науки Дмитрий Табачник. Об этом заявил лидер группы, народный депутат от НУНС Вячеслав Кириленко в интервью журналистам, пишет Лига. Отвечая на вопрос журналиста, не опасаются ли в оппозиции, что новый вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам может быть еще более антиукраинским, чем предыдущий, Кириленко сказал: «Любой следующий вице-премьер-министр будет иметь точно такой же политический конец, как и Семиноженко, если он не будет работать в интересах украинского государства. Что по этому поводу думает коалиция, меня мало беспокоит, потому что если они действуют в рамках Конституции и законодательства, вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам должен заботиться о развитии украинской культуры, украинской гуманитарной сферы и не уничтожать, а поддерживать все украинское. Естественно, уважая права национальных меньшинств и реализуя также другие положения, предусмотренные Конституцией и нашим законодательством. А если будет игра в одни ворота в угоду Кремлю, то и следующий вице-премьер-министр слетит так же, как и Семиноженко, как, кстати, министр Табачник, который будет следующим». Напомним, сегодня Верховная Рада при поддержке 378 депутатов отправила в отставку вице-премьер-министра Семиноженко.