В ПР обещают пристроить Семиноженко

Народный депутат Украины, первый заместитель главы фракции Партии регионов Михаил Чечетов считает, что Семиноженко еще будет полезен. «Бывший вице-премьер-министр Украины Владимир Семиноженко со своим профессиональным багажом найдет применение на другом государственном участке работы», - заявил Чечетов. В то же время политик отметил, что коалиция еще не обсуждала кандидатуры лиц, которые могут занять его место на посту вице-премьер-министра. Что касается того, почему коалиция поддержала отставку Семиноженко, Чечетов сказал: «Мы к нему относимся с глубоким уважением, это умный, талантливый человек, ученый, доктор наук, профессор, академик. Он талантливый политик, мощный управленец, но сегодняшняя ситуация, задачи на том направлении, где он работает, и сегодняшняя команда, в которой он работает, требует несколько иного человека».