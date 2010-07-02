В ПР говорят, что Тигипко тоже не справляется

Вице-премьера Сергея Тигипко пока увольнять не планируют, но разочарование его работой над проектом Налогового кодекса в коалиции уже есть. Об этом в интервью журналистам сообщил лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов, пишет Лига. Комментируя предположения оппозиционных депутатов о том, что следующим может быть отправлен в отставку Тигипко, Ефремов сказал: «У нас нет таких планов, и мы специально такие планы не разрабатываем. Единственное, что меня немножко разочаровал поданный проект Налогового кодекса, который разрабатывался, насколько я понимаю, под кураторством одного из вице-премьеров, которого вы назвали. Но я надеюсь, что это просто какая-то временная нестыковка действий под данным руководителем, потому что действительно очень много вещей, которые приходится дорабатывать непосредственно здесь, в Верховной Раде». Напомним, ранее сегодня Верховная Рада уволила Бойко с должности министра охраны окружающей природной среды, назначив на его место Николая Злочевского. Кроме того, при поддержке 378 депутатов ВР отправила в отставку вице-премьер-министра В.Семиноженко. В БЮТ полагают, что следующим за Виктором Бойко и Владимиром Семиноженко может быть уволен вице-премьер-министр Сергей Тигипко.