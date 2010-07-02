В НАТО пока еще верят в дружбу с Украиной

В НАТО считают, что Украина не отказывается от перспектив сотрудничества с Альянсом после смены власти в стране. Об этом журналистам заявил заместитель генерального секретаря НАТО по вопросам общественной демократии Жан Франсуа Бюро в пятницу в Киеве, пишет Интерфакс-Украина. «В НАТО сложилось впечатление, что изменения, которые произошли (после выборов президента Украины. – Ред.) не отменяют желания продолжать сотрудничество. То есть желание украинской стороны продолжать сотрудничество больше, чем те изменения, которые сейчас происходят», - сказал он. Бюро также отметил, что встречи членов украинского правительства с представителями НАТО свидетельствуют о том, что Украина стремится поддерживать «тот уровень сотрудничества, который существовал раньше и существует сегодня». При этом он подчеркнул, что непрерывным является сотрудничество между Украиной и Альянсом в сфере науки. По словам Бюро, согласно с ежегодной программой сотрудничества Украины и НАТО на этот год запланировано проведение 300 совместных мероприятий. «Мы будем внедрять программу сотрудничества, которая была запланирована в разных аспектах, во всех сферах и измерениях», - отметил он.