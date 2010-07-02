Семиноженко был готов к увольнению

Владимир Семиноженко заявляет, что решение Верховной Рады Украины о его отставке с должности вице-премьер-министра для него не стало неожиданностью. Об этом он сказал сегодня журналистам в Каневе Черкасской области, пишет УНИАН. «Для человека, имеющего стаж в политике, нет неожиданностей», - заявил он. По словам Семиноженко, гуманитарная сфера стала разменной картой как для оппозиции, так и для коалиции. По его мнению, в Украине надо создавать новую гуманитарную сферу. Кроме того, Семиноженко заявил, что он продолжает выполнять функции заместителя председателя Оргкомитета по подготовке к празднованию 19-й годовщины Независимости Украины.