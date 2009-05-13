Перша сотня. Квітневий рейтинг найвпливовіших людей України

13 мая 2009, 12:55

Тижневик «Главред» і фонд «Демократичні ініціативи» представляє «Першу сотню» - щомісячний рейтинг найвпливовіших людей України

«Одинадцятий» вступає в гру
Полку кандидатів у президенти прибуло. І це добре. І це цікаво. У квітні в центрі уваги опинився Сергій Тігіпко. Кілька інтерв’ю – спочатку з натяками, а потім майже відкритим текстом – мовляв, на найближчі п’ять років інших планів, ніж політичних, немає і навіть «програвати не збираюсь». І цей сигнал почули. Принаймні 55 експертів «Главреда» – точно. Зовсім трохи балів не вистачило колишньому главі Національного банку, багаторічному міністру, керівнику першого етапу виборчої кампанії Віктора Януковича-2004, щоб увійти маршем до першої десятки «Першої сотні». До речі, у топовій частині списку лише одна заміна. Керівника НБУ Володимира Стельмаха замінив мільярдер і філантроп Віктор Пінчук.
Плюс 21 бал Тігіпка – це колективна віра експертів у політичні перспективи «третьої сили», того, хто не бере участі в боротьбі «жаб» із «мишами». Обіцянка сформулювати непопулістську програму – цікавий гачок для тих, хто втомився від соціального підкупу та брехні, альтернатива бажанню намалювати жирну галочку «проти всіх» або й взагалі не йти на голосування. Але обіцянка – цяцянка, ми таке не раз проходили. Побачимо, що це буде за програма і яким виявиться проанонсований блок політичних партій.
Щоб не забути, сталося, як ми й передбачали. Тернопільського заряду вистачило лідеру праворадикальної партії «Свобода» лише на місяць. Феноменальний стрибок на 15 місце майже з кінця списку став і точкою відкату. Наразі Олег Тягнибок уже 26-й. І, судячи з усього, повернення до другої частини списку триватиме й далі.
З плюсом цей місяць закінчили бізнесмени Олександр Ярославський та Геннадій Боголюбов, журналісти Олена Притула, Юлія Мостова та Савік Шустер – його програма продовжує бути головною трибуною української політики, міністр Йосип Вінський, глава Вищого Адміністративного суду Олександр Пасенюк. Щедрий Великдень додав балів і духовним лідерам найбільших церков – владики Володимир (УПЦ) і Любомир (УГКЦ) піднялися на 13 сходинок кожен, а предстоятель УПЦ-КП Філарет – на дев’ять.
У квітневій «Першій сотні» семеро новачків. Причому, лише один – Юрій Павленко – «возвращенец». Минулого місяця міністра молоді та спорту було багато – він активно коментував підготовку об’єктів до «Євро-2012», а також став героєм скандальної кінохроніки. Каже, що це була провокація. Ну, а що йому ще казати. Послухаємо, що розповість інший урядовець, Юрій Луценко, про вже травневий скандал у німецькому аеропорту. Як це позначиться на його рейтингу? Цікаво, поспостерігаємо.
З новоприбульців найвище місце відведено російському бізнесмену з українськими коренями Костянтину Григоришину – він відразу став 65-им. Депутат і поновлений судом як легітимний Генпрокурор Святослав Піскун – 84-й. На позиції нижче розташувався журналіст «Української правди» Сергій Лещенко – причому це, так би мовити, за старі заслуги. Один із наймолодших чиновників Секретаріату Президента і недавній голова Комітету виборців Ігор Попов і Андрій Мірошниченко, в.о. глави Нацради з питань телебачення та радіомовлення, один із найближчих співпрацівників Катерини Ющенко, розташувалися наприкінці сотні. Між ними – легендарний червоний директор із Маріуполя Володимир Бойко.
Квиток на членство у «вищій лізі» втратили так само семеро. Особливо прикро за Володимира Огризка. Діяльний і патріотичний дипломат сприймається експертним співтовариством, як з’ясувалося, як людина-посада. Падіння впливовості – аж за межі сотні – тривало два місяці. Швидшим був обвал політичної ваги лише у екс-міністра фінансів Віктора Пинзеника, який вилетів із лав «луччих людей», як метеор.
Також серед тих, хто отримав доволі низькі бали у квітні, троє нардепів – Василь Хмельницький (ПР), Адам Мартинюк (КПУ) і Борис Тарасюк (НУНС), двоє чиновників із президентського почту – радник з питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський і глава Держуправління справами Ігор Тарасюк. Ну, і спікер півострівного парламенту Анатолій Гриценко. Треба визнати, що в Києві в принципі погано знають регіональну політику та міру впливу тамтешніх політиків.
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