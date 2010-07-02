БЮТ будет судиться за отказ о НАТО

БЮТ намерен обжаловать в Конституционном суде Закон «Об основах внутренней и внешней политики Украины», принятый Верховной Радой сегодня ночью. О таком решении сообщил в интервью журналистам глава фракции БЮТ в ВР Иван Кириленко, пишет Лига. Кириленко подчеркнул: «Мы приняли решение готовить обращение в Конституционный суд относительно способа принятия и относительно содержания. Мы будем собирать подписи депутатов и обращаться в Конституционный суд по поводу конституционности этого документа». По его словам, в настоящее время бютовцы изучают стенограмму пленарного заседания, на котором был принят закон, с тем, чтобы уточнить, какие именно процедурные нарушения были допущены в ходе принятия данного закона. Напомним, сегодня ночью Верховная Рада без прямой трансляции приняла Закон «Об основах внутренней и внешней политики Украины» № 6451. За такое решение проголосовали 259 народных депутатов. Закон определяет принципы внутренней политики в сфере развития государственности, местного самоуправления и стимулирования развития регионов, формирования институтов гражданского общества, в сфере национальной безопасности и обороны. Во внешней политике государства происходит отказ от полноправного участия Украины в НАТО.