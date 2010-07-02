Клинтон поверила заявлениям власти о поддержке свободы слова

Государственный секретарь США Хилари Клинтон заявляет, что США хотят сотрудничать с Украиной в вопросах распространения демократии и верховенства права. Об этом она сказала во время выступления после заседания Украинско-американской Комиссии по стратегическому партнерству, пишет УНИАН. «Мы вместе хотим сотрудничать в вопросах распространения демократии и верховенства права», - заметила Клинтон. По ее словам, новая власть Украины уже показала, что придерживается принципов демократии. Об этом свидетельствуют последние выборы, которые состоялись по всем стандартам и были «честными, прозрачными, открытыми и справедливыми», добавила Госсекретарь США. «Мы убеждены, что демократия, за которую Украина боролась, принесет пользу украинскому народу», - заявила Клинтон. Она также отметила, что приветствует заявление Президента Виктора Януковича о вывозе из Украины высокообогащенного урана. Клинтон также напомнила, что США обязались помочь Украине в ликвидации запасов твердого ракетного топлива. «Украина была лидером в этой отрасли и примером для других государств», - сказала она. Кроме того, Клинтон выразила поддержку Украине в ее стремлении интегрироваться в Европейский Союз. «Хочу выразить американскую поддержку относительно дальнейшей интеграции Украины в Европу. Мы надеемся, что будет продвижение в переговорах относительно соглашений об ассоциации и либерализации визового режима», - сказала она. По убеждению Клинтон, Украина много сделала для того, чтобы показать, что ее место в Европейском Союзе. Она также отметила, что укрепление верховенства права является важным шагом украинской власти. Клинтон надеется, что Украина будет сотрудничать с Венецианской комиссией в вопросе проведения реформы судебной системы. Клинтон также заявила, что США положительно относятся к заявлениям украинской власти о поддержке свободы слова. «Нас также радуют заявления вашего правительства о поддержке свободы слова и свободы прессы», - сказала она.