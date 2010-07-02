Герман считает, что Януковичу мешают бороться с коррупцией

Чиновников, которые выявляют факты коррупции, пытаются дискредитировать и отстранить от должностей. Об этом говорится в заявлении заместителя главы Администрации Президента Анны Герман, которое получила Украинская правда. Она отметила, что «всего за сто дней Президента возбуждено 560 уголовных дел против коррупции». «Но тех чиновников, которые выявляют факты коррупции (и в среде нынешней, и в среде вчерашней власти), пытаются дискредитировать и отстранить от должностей и делают это те силы, которые стремятся помешать Президенту бороться с коррупцией», - подчеркнула Герман. Кроме того, комментируя статью Дэвида Кремера, размещенную в блогах Фонда Маршалла, заместитель главы Администрации заявила, что Президент Виктор Янукович не допустит сворачивания демократии в Украине. Она отметила, что на этой неделе была принята «концепция общественного телевидения, которая по инициативе Президента разработала общественный гуманитарный совет, созданный главой государства». «Уже в сентябре проект закона об общественном телевидении будет внесен в Верховную Раду и его поддержит наша коалиция. Общественное независимое телевидение из иллюзорной идеи становится реальностью», - подчеркнула Герман. По ее словам, это «самый лучший ответ тем, кто говорит о том, что власть давит на прессу». «К этому добавлю, что к работе над процессом расширения свободы прессы в Украине мы привлекли авторитетного европейского эксперта, который работает с Европейской комиссией и организацией «Репортеры без границ» Жана Мартана», - заявила Герман. «Мы работаем над созданием в Украине независимого охранного агентства, которое будет защищать права журналистов. Таким образом инициативы Президента на тему расширения свободы прессы очень быстро и эффективно реализуются», - отметила заместитель главы Администрации. Также она напомнила, что Янукович не подпишет законопроект №2450, который ограничивает свободу собраний граждан, «если в него не будут внесены поправки, гарантирующие свободу собраний».