Янукович встретился с новым послом Украины в России

Президент Украины Виктор Янукович провел встречу с новоназначенным послом Украины в России Владимиром Ельченко, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства в пятницу. Янукович выразил уверенность, что деятельность нового посла Украины в России «будет эффективной и успешной». Залогом этого, по убеждению Президента, является опыт работы Ельченко кадровым дипломатом, чиновником Министерства иностранных дел Украины. На официальном сайте Президента Украины обнародован указ о назначении Владимира Ельченко послом в Российской Федерации. Документ датирован 2 июля, сообщается на сайте главы государства. Напомним, ранее украинское диппредставительство в РФ возглавлял Константин Грищенко, который сейчас является министром иностранных дел. 29 июня Президент Украины Янукович уволил Ельченко с должности постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене (Австрия). Владимир Ельченко – карьерный дипломат. Стаж дипломатической службы – 29 лет. Занимал различные руководящие должности в МИД, курировал взаимодействие с международными организациями, руководил постоянным представительством Украины в ООН. В 2003-2005 годах – первый заместитель министра иностранных дел. С 2006 года – глава постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене. Ранее его кандидатура рассматривалась на должность главы внешнеполитического ведомства.