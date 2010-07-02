Хорошковский извинился перед ректором львовского университета

Глава СБУ Валерий Хорошковский извинился перед ректором Украинского католического университета о. Борисом Гудзяком. Об этом заявила заместитель главы Администрации Президента Анна Герман, сообщает Украинская правда. «Хорошковский на днях побывал в Католическом университете и встречался с ректором. Он принес Гудзяку извинения, и ректор принял их. Между ними состоялся искренний и откровенный разговор», - отметила она. Как известно, ранее работник СБУ встречался с ректором католического университета во Львове и пытался склонить к информированию студентов об ответственности за противоправную деятельность во время акций протеста. «Убеждена, будет исчерпан достойным образом и инцидент с представителем фонда Конрада Аденауэра», - добавила Герман. Напомним, в конце прошлой недели руководителя украинского представительства Фонда Конрада Аденауэра Нико Ланге не пускали в Украину как персону нон грата. Официальных объяснений ему не предоставили.