Уволенный Семиноженко не склонен драматизировать ситуацию

Бывший вице-премьер Украины по гуманитарным вопросам Владимир Семиноженко не склонен драматизировать свою отставку, хоть и не ожидал ее, сообщает Интерфакс-Украина. Комментируя решение Верховной Рады о его увольнении с должности, Семиноженко в пятницу назвал такое решение парламента политическим и связанным с предстоящими выборами в местные советы. «Перед выборами гуманитарная сфера становится разменной монетой как для оппозиции, так и для коалиции», - сказал он. При этом Семиноженко подчеркнул, что решение об отставке стало для него «несколько неожиданным», отметив при этом, что не склонен драматизировать ситуацию, назвав соответствующее решение «исключительно политическим».