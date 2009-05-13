Луценко пронесло

Сегодняшнее утро в Верховной Раде мало чем отличалось от дня вчерашнего – трибуна и все выходы к президиуму были заблокированы «регионалами». В зале кое-где кучковались депутаты и рассказывали последние новости от руководства. Еще с самого утра Юрий Луценко встретился с фракцией НУНС. Результат встречи – депутаты приняли решение не голосовать за отставку министра внутренних дел. Более того, сошлись на том, что вообще-то нужно разобраться с неуважением европейских таможенников и сотрудников аэропортов к украинским гражданам. НУНСовцы приплели к «алкогольным приключениям Луценко» и случай с Виталием Кличко, которого недавно тоже задержали в немецком аэропорту за дорогие часы, и другие неоднократные инциденты с неуважением к нашим гражданам за рубежом. Сам Луценко предложил создать специальную парламентскую следственную комиссию, чтобы разобраться в ситуации. Конечно, на встрече министра с НУНС не присутствовали члены группы «За Украину» Вячеслава Кириленко, поэтому не удивительно, что они собрались в своем секторе в кучу и активно обсуждали подробности общения с Луценко своих коллег по фракции. По данным источников «Главреда», сами члены «За Украину» пока голосовать за отставку Луценко не собираются. Кстати, такую же встречу Луценко провел и с фракцией БЮТ, на которой его тоже обнадежили, что за его отставку фракция голосовать не будет. Утром еще оставался шанс на возобновление работы парламента и нахождение какого-то компромисса по отставке Луценко на согласительном совещании у Литвина, а посему депутаты оставались в зале, пытаясь себя как-то развлечься или просто убить время. Александру Омельченко, депутату из НУНС и члену луценковской группы «Народная самооборона» еще со вчерашнего дня не давала покоя огромная бутылка с водкой на парламентской трибуне. Этот продукт украинского пищепрома, накрытый сверху милицейской фуражкой, должен был символизировать алкогольный позор руководителя всех украинских милиционеров. Еще вчера депутаты хотели все-таки узнать, на самом ли деле в бутылке водка, или же «регионалы» просто набрали воду из туалета. Очевидно, Омельченко этот вопрос волновал больше всех, поэтому, сделав несколько кругов вокруг бутылки, Александр Александрович подошел к ней, снял фуражку и стал открывать. Сообщницей Омельченко в этом начинании стала коммунистка Екатерина Самойлик, которой тоже не давало покоя содержимое легендарной бутылки. Однако активность Омельченко и Самойлик не очень понравилась «регионалам». Самым ярым противником выпускания алкогольного джина из бутылки стал Василий Киселев, попытавшийся чуть ли не силой вырвать горячительный напиток у Омельченко, у которого, кстати, с открыванием бутылки все никак не складывалось – не мог справиться со сложной системой пробки. Наконец, преодолев все преграды, дуэт Омельченко и Самойлик все же открыл водку, плеснули немного жидкости на руку, понюхали, и на весь зал сообщили – водка. «Правда, не очень вкусная», - заметила Екатерина Самойлик. После этого бутылку закрыли и успешно вернули на парламентскую трибуну, а вот милицейскую фуражку убрали «бело-голубые». «Регионал» Владимир Сивкович с посланием, что, мол, все-таки недостойно порочить национальный герб, убрал милицейскую фуражку. Фактически, на этом парламентский день можно было считать завершенным. Около одиннадцати часов закончилось совещание руководителей фракций у Литвина. Результат его работы нулевой – никто ни до чего не договорился. Действующая коалиция предлагала три варианта выхода из ситуации – внесение на голосование постановления об увольнении Луценко, проведение голосования в тайном режиме по увольнению главы МВД и перенесение рассмотрения вопроса на пятницу, когда на руках будут документы от украинских дипломатов и выводы создаваемой по этому поводу парламентской комиссии. Но эти предложения не устроили Партию регионов. Понимая, что 226 голосов для отставки Луценко у них нет, они поставили единственное и в то же время фантастическое условие разблокирования трибуны – гарантию от всех фракций по голосованию за отставку Юрия Луценко. В конце концов, Литвин вышел к журналистам и сообщил, что компромисс не достигнут, Партия регионов ведет себя не конструктивно, и вообще, «регионалы» прорабатывают сценарий роспуска парламента совместно с Секретариатом Президента. Сам спикер попрощался с журналистами и сообщил, что летит в Санкт-Петербург на заседание межпарламентской ассамблеи СНГ. Литвин пообещал вернуться в пятницу и дал понять, что процесс консервируется именно до тех пор. Многие парламентарии согласились, что без Литвина процесс не сдвинется с мертвой точки – Александр Лавринович заседание не откроет, а Николай Томенко тем более. Но на самом деле многие собеседники, с которыми удалось пообщаться, выразили уверенность в скором разблокировании парламентской трибуны. Сегодня утром уже было известно решение Конституционного суда о неконституционности назначения президентских выборов на 25 октября 2009 года. В этой связи блокирование парламента в течение 30 дней с целью его роспуска теряет смысл, поскольку в таком случае просто отменяются президентские выборы - распущенный парламент не сможет их назначить. А зачем Партии регионов продолжать полномочия Ющенко до тех пор, пока не заработает новая Верховная Рада и не назначит президентские выборы? Правильно, незачем, а посему назначение даты президентских выборов станет хорошим поводом для Партии регионов с гордо поднятой головой прекратить блокирование парламента. Произойдет ли это уже в пятницу пока неизвестно, но «регионалы» своего добились – привлекли к дебошу Луценко максимальное внимание. Можно не сомневаться, что правительству Тимошенко об этом вспомнят еще не раз. Хотя в этой ситуации есть еще один интересный нюанс – назначить выборы заблокированный парламент не может на очередной сессии, но может ли заблокированная Верховная Рада провести внеочередную сессию и на ней назначить выборы, – вопрос выяснен не до конца. Сложно представить, как коалиция согласится не прекращать 30-дневный срок блокирования «регионалов» ради назначения президентских выборов. Что касается самой даты выборов, то, по словам представителей всех фракций, это уже почти решенное дело – все согласны на 17 января. Владимир Литвин однозначно указал на дату 17 января 2010 года и отметил, что только этот вариант приемлем после решения КС. Даже бютовец Сергей Мищенко, глава парламентского правового комитета, однозначно указал на 17 января. Но до чего договорятся «лидеры» - покажет только время. Что же касается самого Луценко, то, скорее всего, его пока не уволят. Создадут следственную комиссию и будут собирать доказательства. Тут стоит вспомнить главный бюрократический принцип - хочешь что-то спустить на тормозах, создай по этому поводу комиссию. Так может случиться и с «алкогольным скандалом» Юрия Луценко. Ведь сама отставка Юрия Витальевича может разрушить нынешние шаткие коалиционные позиции, а это не надо ни Тимошенко, ни Литвину, ни руководству НУНС.