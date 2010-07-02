Тимошенко летит в Польшу, чтобы поговорить о демократии

В субботу, 3 июля, лидер БЮТ Юлия Тимошенко примет участие во Встрече высокого уровня по вопросам демократии в Польше. Она посетит город Краков по приглашению министра иностранных дел Польши. Об этом сообщает пресс-служба Юлии Тимошенко, пишет Левый берег. «Ваше присутствие имеет особое значение для нас из-за вашей преданности идее укрепления демократии и прав человека во всем мире, а также из-за вашей роли в поддержке большего привлечения женщин к социальной и политической жизни», - говорится в приглашении. Планируется, что Тимошенко выступит во время дискуссии, в которой будут принимать участие первая женщина-премьер-министр Новой Зеландии Дженнифер Мэре Шипли, посол США по особым поручениям по вопросам женщин в мире Мелания Вервир и бывшая первая леди Польши Йоланта Квасьневская. Во Встрече высокого уровня по вопросам демократии примут участие Государственный секретарь США Хиллари Клинтон и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, а также лидеры по защите демократии и прав человека со всего мира. Встреча высокого уровня по вопросам демократии, которая посвящена десятой годовщине основания Содружества демократий, организована министерством иностранных дел Польши. Содружества демократий были основаны в 2000 году по инициативе Госсекретаря США Мадлен Олбрайт и министра иностранных дел Польши Бронислава Геремека. Целью организации является укрепление демократии на глобальном уровне.