Место Семиноженко расчистили для Герман?

Замглавы Администрации Президента Украины Анна Герман может занять освободившийся пост вице-премьера по гуманитарным вопросам. По информации источников Левого берега, такое назначение может стать следствием внутренних конфликтов на Банковой, в частности между самой Герман и ее непосредственным начальником - главой АП Сергеем Левочкиным. Цель назначения - ослабить влияние Анны Герман на Президента Виктора Януковича. О согласии самой Анны Герман на переход в Кабмин пока ничего не известно. Напомним, ранее Герман неоднократно отрицала наличие расхождений во взглядах с главой АП.