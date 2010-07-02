В «НУ» предупреждают о политическом скандале из-за визита Патриарха Кирилла

Запланированный на 20 июля визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Украину приобретает черты политического скандала и угрожает обострением общественного противостояния в стране. Об этом говорится в заявлении «Нашей Украины», текстом которого располагает Лига. «Уже сегодня этот визит и неосторожные заявления представителей РПЦ (Российской православной церкви. - Ред.) и отдельных политических сил, случаи вмешательства российских духовных иерархов во внутренние дела Украины становятся основанием для призывов к силовому противостоянию между украинцами, которые принадлежат к разным национальностям или конфессиям. Очевидно, такой негативный фон никоим образом не отвечает самим принципам христианской религии», - в частности, отмечают нашеукраинцы. При этом в «Нашей Украине» напоминают, что и в России, и в Украине церковь отделена от государства. «Следовательно, если визит приобретет ярко выраженное политическое основание, речь будет идти о нарушении закона», - предупредили в партии. «Можно было бы ожидать от самого Московского патриарха Кирилла гарантий его категорического отказа от разного рода заявлений или акций политического характера. Более того, как хороший христианин, Кирилл должен был бы призывать сторонников стать примером сдержанности и смиренности, всеми силами способствовать установлению мира и согласия в Украине. Хороший пример по-настоящему пасторских визитов - Вселенского Патриарха Варфоломея I и Папы Римского Иоанна Павла II в Украину - дал новое вдохновение христианам Украины», - подытожили авторы заявления. В «Нашей Украине» считают, что именно в таком духе должен проходить и визит Патриарха Кирилла в Украину. Напомним, по мнению Украинской православной церкви Киевского патриархата, события и итоги двух предыдущих визитов Предстоятеля Российской православной церкви Московского патриархата Кирилла свидетельствуют о том, что его деятельность в отношении Украины носит преимущественно политический характер. «Поэтому от визита Патриарха Кирилла в Украину мы не ожидаем ничего хорошего», - отметили в УПЦ.