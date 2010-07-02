Чечетов уверен, что Литвин не в обиде за увольнение «своего» министра

Первый заместитель председателя депутатской фракции Партии регионов в ВР Михаил Чечетов считает, что внутри коалиции не возникнет споров из-за увольнения министра охраны окружающей природной среды Виктора Бойко, который был назначен по квоте Блока Литвина. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в медиа-холле ИМК. «Сейчас у власти подобралась команда, которая способна пожертвовать своими партийными и корпоративными интересами ради интересов страны. Это может сделать Симоненко, это может сделать Литвин, и это делаем мы. Если надо наступить на горло партийной песне ради государственных интересов - мы наступим», - сообщил Чечетов. Напомним, сегодня Верховная Рада освободила от должностей вице-премьер-министра Украины Владимира Семиноженко и министра охраны окружающей природной среды Виктора Бойко.