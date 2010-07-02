Налоговый кодекс Азарова приведет к двойному налогообложению пенсионеров?

Эксперты считают, что принятие нового Налогового кодекса приведет к двойному налогообложению пенсионеров. Об этом говорится пресс-релизе Ассоциации «Украинский кредитно-банковский союз», сообщает Украинская правда. Эксперты считают, что в проекте Налогового кодекса нужно отменить норму относительно включения в общий месячный (годовой) доход налогоплательщика части суммы пенсий или ежемесячного пожизненного денежного содержания, которые выплачиваются из Пенсионного фонда или бюджета. Кодексом предусмотрено платить налог из той части пенсии или денежного удержания, которые превышают законодательно предельную сумму заработной платы, из которой уплачиваются страховые взносы. «Указанная норма носит дискриминационный характер, поскольку фактически предлагается обложить налогом пенсию, помощь на погребение и прочие выплаты, которые осуществляются за счет Пенсионного фонда, в который физлица на протяжении установленного срока платили страховые взносы», - сказала Гендиректор Ассоциации Галина Олифер. «Такая норма противоречит Конституции, которая запрещает сужать существующие права и свободы при принятии новых законов», - заявила она.