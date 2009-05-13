Николай Джига: Луценко должен был оказаться за решеткой еще в 2001 году

Партия регионов сегодня продолжала блокировать парламентскую трибуну, требуя отставки Юрия Луценко.
Но ближе к реализации этого требования по сравнению со вчерашним днем она не стала ни на шаг. Более того, из-за отъезда Владимира Литвина на заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ выход из политического клинча, похоже, откладывается еще как минимум на два дня.
После того, как вчера «Главред» пообщался с представителем Луценковской «Народной самообороны» Олесем Донием, сегодня мы обратились за комментарием по поводу сложившейся ситуации к лагерю оппонентов министра. Нашим собеседником стал один из главных обвинителей Луценко из стана «бело-голубых» – генерал-полковник милиции, бывший первый заместитель министра внутренних дел, а в настоящее время – заместитель главы парламентского комитета по борьбе с оргпреступностью и коррупцией Николай Джига.
Требование отставки Луценко Николай Васильевич озвучивает не впервые: еще в прошлом году он возглавлял парламентскую следственную комиссию, которая расследовала обстоятельства драки между главой МВД и Леонидом Черновецким в здании Секретариата Президента. В постановлении, которое Джига зарегистрировал по итогам работы этой ВСК, содержалась рекомендация Верховной Раде снять министра внутренних дел с должности.
Сейчас Джига возглавляет еще одну ВСК – по вопросам расследования обстоятельств незаконного задержания в апреле 2005 года и содержания под стражей тогдашнего председателя Донецкого облсовета Бориса Колесникова. Несложно предположить, что вердикт этой комиссии тоже не очень понравится Юрию Витальевичу.
С Николаем Джигой «Главред» разговаривал о том, за что Партия регионов так взьелась на Юрия Луценко, как долго собирается блокировать парламентскую трибуну, выдвигая требования, которые сейчас выглядят нереальными, и не метит ли сам Николай Васильевич в кресло главы МВД, если оно вдруг освободится...
Николай Васильевич, чего конкретно требует Партия регионов, блокируя работу Верховной Рады?
Требование Партии регионов одно – добиться отставки министра внутренних дел Юрия Луценко, который скомпрометировал себя как руководитель этого ведомства. Он не имеет морального права занимать эту должность.
Мы понимаем, что у нас не хватает голосов, чтобы отстранить его. Понятно, что этот вопрос переводится в политическую плоскость в связи с тем, что на «Народной самообороне» Луценко держится вся правящая коалиция.
Но мы хотим убедить депутатов и руководителей фракций, чтобы они поддержали Партию регионов в этом вопросе, потому что это – позор для страны. Сегодня все граждане, вся страна видит, что министр внутренних дел – это системный нарушитель законов Украины.
То есть ваши претензии к Луценко не ограничиваются инцидентом в аэропорту Франкфурта?
С первого дня своей работы он занялся фальсификацией материалов уголовного дела против Бориса Колесникова. Как вы знаете, его четыре месяца держали под стражей, а затем дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления, то есть Колесникова полностью оправдали.
Министр приложил руку к написанию книги «Донецкая мафия. Антология», факты в которой вымышленные вообще. Об этом нам сообщил писавший эту книгу журналист, которому они давали деньги на все это...
Вы имеете в виду Сергея Кузина?
Да, это он.
Кроме того, Луценко систематически использовал служебное положение, скорее всего, в личных целях, налево-направо раздаривая казенное оружие, то есть пистолеты, закупленные на государственные средства. Он 51 пистолет раздарил гражданским лицам, не имеющим права иметь эти пистолеты в своей собственности и пользоваться ими, ведь это – огнестрельное оружие, а у нас в государстве нет Закона об оружии.
Скажите, пожалуйста, кому не понравится, когда на чей-то день рождения приходит министр внутренних дел и дарит пистолет стоимостью 3-4 тысячи долларов и разрешение на пользование, ношение и хранение? Причем он ведь дарит этот пистолет, купленный не за свои деньги – он его берет со склада, у государства изымает. То есть это хищение, это преступление!
Ситуация с избиением Черновецкого: что это за министр внутренних дел, который наносит телесные повреждения избранному людьми мэру столицы? Что это за страна? Что это за законы?
Я уж не говорю о том, что эта серия правонарушений началась раньше. 9 марта 2001 года, когда были события у Администрации Президента, главным застрельщиком был Луценко. Он еще тогда должен был оказаться за решеткой, потому что тогда сели в тюрьму ребята нормальные, которые верили... 12 человек тогда привлекли к уголовной ответственности. А он – выкрутился. А Шкиль был арестован, но его спасла Юлия Владимировна, вытащила его из тюрьмы, забрала в депутаты.
И теперь последний случай – всем известный. Поэтому я лично являюсь инициатором этого вопроса: Юрий Луценко должен не мучить это министерство, оставить его и забыть о нем.
Конечно, он не захочет оставить министерство, потому что там много искушений. Понимаете, вчера он в палатке сидел, мерз, его там милиция била, а сегодня он прилетает в область на самолете, ему дорожку раскатывают, хлебом-солью встречают. Ему это нравится, он оттуда не хочет уходить. Он не для того пришел, чтобы наводить порядок. Он пришел делать свою политическую карьеру, заниматься своими личными вопросами.
Вопрос к вам как к милиционеру. Достаточно ли доказательной базы по этому франкфуртскому эпизоду, чтобы уже сейчас делать такие серьезные выводы по Луценко?
Мы же говорим не об уголовном процессе. В качестве доказательной базы достаточно уже того, что вчера на телеканалах показали видеосъемку, как Юра путался, идя по коридорам, через рамки и так далее в аэропорту.
Какие доказательства? Я верю прессе! Вы вспомните советские времена! Как только что-то такое публиковалось о каком-то руководителе, – его сразу снимали и никто ни в чем не разбирался. Это теперь плохо реагируют на прессу...
Говорят, «желтая пресса»... Но что такое «желтая пресса»? Ее читает весь народ. У нас есть такие «желтые» газеты, которые читают больше, чем официальные издания. Они формируют мнение. Это – тоже журналисты, это тоже люди пишут!
Очевидно, что в настоящий момент 226 голосов за отставку Луценко в сессионном зале нет.
Нет.
Действенно ли с помощью блокирования Рады собрать эти 226 голосов?
Пока он сам не уйдет... Вы же понимаете, как он написал заявление? Он написал его на имя Председателя Верховной Рады: прошу рассмотреть вопрос о моей отставке – неграмотно и хитро.
Он должен был написать так, как Виктор Михайлович Пинзеник, который написал заявление в адрес Верховной Рады Украины: прошу принять мою отставку. То есть я принял решение об отставке и прошу принять ее. Все.
Поэтому заявление, по-видимому, пойдет в правительство, а «ур’яд» там уже решит, что делать. Если в «ур’яді» такие министры нужны, то пусть такое правительство и работает...
Если гипотетически предположить, что Партия регионов разблокирует трибуну для голосования за постановление об отставке Луценко, а 226 голосов все равно не наберется...
Он на коне! Он король, герой! Он сразу скажет: «Я подал в отставку, а меня Верховная Рада не хочет отпускать». Герой! Можно лететь снова – теперь в Шанхай, и там бухать и так далее…
Но что в таком случае будет делать Партия регионов?
Мы не можем этого допустить.
А как? Есть ли у вас инструменты для получения гарантий результативного голосования?
Тут трудно сказать. Эти вопросы должны согласовываться на встрече лидеров фракций. Нужно идти на компромиссы, нужно договариваться...
Сейчас появились альтернативные предложения в отношении решения ситуации с Луценко. В частности, парламенту предлагают создать следственную комиссию, которая должна доказать вину или невиновность Луценко всем, кто еще «не определился». Как вы относитесь к этому?
10 июля прошлого года я, как глава временной следственной комиссии, которая занималась расследованием факта избиения Киевского городского головы Черновецкого и других, мягко говоря, деяний министра внутренних дел, внес в парламент постановление, в котором наша комиссия на основании проработанных материалов рекомендовала Верховной Раде уволить Юрия Луценко с должности министра внутренних дел. Но решение по этому поводу так и не было принято.
Если поручить этот вопрос новой ВСК – это значит похоронить его рассмотрение навсегда. А решение нужно принимать в настоящий момент, немедленно. Луценко нужно не просто уволить, его нужно выгнать с позором! По статье!
Еще один вариант: проведение голосования за отставку Луценко в тайном режиме...
Я не знаю. Мне кажется, что процедура не предусматривает, чтобы министра внутренних дел увольняли тайным голосованием. Это Председателя Верховной Рады избирают тайным голосованием...
Партию регионов упрекают, что на самом деле, блокируя трибуну, вы добиваетесь не отставки Луценко, а какой-то другой цели...
Абсолютно никаких других целей мы перед собой не ставим.
В частности, говорят, что вы хотите блокировать Верховную Раду в течение 30 дней, дабы возник повод для роспуска парламента...
Нет, все это болтовня. Но если за 30 дней этот вопрос не решится, и Луценко не уйдет, чтобы его и близко не было около министерства, мы будем стоять до конца. Даже 30 дней.
То есть ради одного Луценко вы готовы пожертвовать всей Верховной Радой?
А что такое Луценко? МВД – это большая часть государственной власти. Известный политик советской эпохи Михаил Иванович Калинин говорил: «Милиционер – это зеркало советской власти». И он был прав. Наш министр внутренних дел – какое это зеркало? Поэтому мы будем стоять до конца.
Еще один упрек в огород Партии регионов – это то, что, заблокировав Раду, вы не даете ей возможности проголосовать за нужных стране и населению законы...
Если бы в нашей стране выполнялись существующие законы, это была бы самая лучшая страна в мире. У нас чиновники, начиная от руководителей страны, плевали на все эти законы. Законы – не для них.
По данным Всемирной ассоциации юристов, у нас законы выполняются едва-едва на 18%. Поэтому для страны что законы есть, что их нет, все равно: она работает в ручном режиме, на телефонном праве, в тени. От непринятия каких-то законов ничего не случится.
Как вы думаете, когда закончится вся эта история с Юрием Луценко?
Как только его уволят и будет новый министр, тогда это все закончится.
Кто может стать новым министром?
Кто угодно.
В том числе и вы?
Я – нет. Но есть много начальников областных Управлений внутренних дел, которые сегодня достойны быть министрами. В частности, Полищук Василий Кондратьевич из Винницкой области, Цимбалюк Михаил Михайлович из Полтавской области, Купянский Николай Григорьевич из Донецка, Ярема Виталий Григорьевич из города Киева. Все они – грамотные профессионалы, которые прошли большую школу.
После того, как вчера «Главред» пообщался с представителем Луценковской «Народной самообороны» Олесем Донием, сегодня мы обратились за комментарием по поводу сложившейся ситуации к лагерю оппонентов министра. Нашим собеседником стал один из главных обвинителей Луценко из стана «бело-голубых» – генерал-полковник милиции, бывший первый заместитель министра внутренних дел, а в настоящее время – заместитель главы парламентского комитета по борьбе с оргпреступностью и коррупцией Николай Джига.
Требование отставки Луценко Николай Васильевич озвучивает не впервые: еще в прошлом году он возглавлял парламентскую следственную комиссию, которая расследовала обстоятельства драки между главой МВД и Леонидом Черновецким в здании Секретариата Президента. В постановлении, которое Джига зарегистрировал по итогам работы этой ВСК, содержалась рекомендация Верховной Раде снять министра внутренних дел с должности.
Сейчас Джига возглавляет еще одну ВСК – по вопросам расследования обстоятельств незаконного задержания в апреле 2005 года и содержания под стражей тогдашнего председателя Донецкого облсовета Бориса Колесникова. Несложно предположить, что вердикт этой комиссии тоже не очень понравится Юрию Витальевичу.
С Николаем Джигой «Главред» разговаривал о том, за что Партия регионов так взьелась на Юрия Луценко, как долго собирается блокировать парламентскую трибуну, выдвигая требования, которые сейчас выглядят нереальными, и не метит ли сам Николай Васильевич в кресло главы МВД, если оно вдруг освободится...
Николай Васильевич, чего конкретно требует Партия регионов, блокируя работу Верховной Рады?
Требование Партии регионов одно – добиться отставки министра внутренних дел Юрия Луценко, который скомпрометировал себя как руководитель этого ведомства. Он не имеет морального права занимать эту должность.
Мы понимаем, что у нас не хватает голосов, чтобы отстранить его. Понятно, что этот вопрос переводится в политическую плоскость в связи с тем, что на «Народной самообороне» Луценко держится вся правящая коалиция.
Но мы хотим убедить депутатов и руководителей фракций, чтобы они поддержали Партию регионов в этом вопросе, потому что это – позор для страны. Сегодня все граждане, вся страна видит, что министр внутренних дел – это системный нарушитель законов Украины.
То есть ваши претензии к Луценко не ограничиваются инцидентом в аэропорту Франкфурта?
С первого дня своей работы он занялся фальсификацией материалов уголовного дела против Бориса Колесникова. Как вы знаете, его четыре месяца держали под стражей, а затем дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления, то есть Колесникова полностью оправдали.
Министр приложил руку к написанию книги «Донецкая мафия. Антология», факты в которой вымышленные вообще. Об этом нам сообщил писавший эту книгу журналист, которому они давали деньги на все это...
Вы имеете в виду Сергея Кузина?
Да, это он.
Кроме того, Луценко систематически использовал служебное положение, скорее всего, в личных целях, налево-направо раздаривая казенное оружие, то есть пистолеты, закупленные на государственные средства. Он 51 пистолет раздарил гражданским лицам, не имеющим права иметь эти пистолеты в своей собственности и пользоваться ими, ведь это – огнестрельное оружие, а у нас в государстве нет Закона об оружии.
Скажите, пожалуйста, кому не понравится, когда на чей-то день рождения приходит министр внутренних дел и дарит пистолет стоимостью 3-4 тысячи долларов и разрешение на пользование, ношение и хранение? Причем он ведь дарит этот пистолет, купленный не за свои деньги – он его берет со склада, у государства изымает. То есть это хищение, это преступление!
Ситуация с избиением Черновецкого: что это за министр внутренних дел, который наносит телесные повреждения избранному людьми мэру столицы? Что это за страна? Что это за законы?
Я уж не говорю о том, что эта серия правонарушений началась раньше. 9 марта 2001 года, когда были события у Администрации Президента, главным застрельщиком был Луценко. Он еще тогда должен был оказаться за решеткой, потому что тогда сели в тюрьму ребята нормальные, которые верили... 12 человек тогда привлекли к уголовной ответственности. А он – выкрутился. А Шкиль был арестован, но его спасла Юлия Владимировна, вытащила его из тюрьмы, забрала в депутаты.
И теперь последний случай – всем известный. Поэтому я лично являюсь инициатором этого вопроса: Юрий Луценко должен не мучить это министерство, оставить его и забыть о нем.
Конечно, он не захочет оставить министерство, потому что там много искушений. Понимаете, вчера он в палатке сидел, мерз, его там милиция била, а сегодня он прилетает в область на самолете, ему дорожку раскатывают, хлебом-солью встречают. Ему это нравится, он оттуда не хочет уходить. Он не для того пришел, чтобы наводить порядок. Он пришел делать свою политическую карьеру, заниматься своими личными вопросами.
Вопрос к вам как к милиционеру. Достаточно ли доказательной базы по этому франкфуртскому эпизоду, чтобы уже сейчас делать такие серьезные выводы по Луценко?
Мы же говорим не об уголовном процессе. В качестве доказательной базы достаточно уже того, что вчера на телеканалах показали видеосъемку, как Юра путался, идя по коридорам, через рамки и так далее в аэропорту.
Какие доказательства? Я верю прессе! Вы вспомните советские времена! Как только что-то такое публиковалось о каком-то руководителе, – его сразу снимали и никто ни в чем не разбирался. Это теперь плохо реагируют на прессу...
Говорят, «желтая пресса»... Но что такое «желтая пресса»? Ее читает весь народ. У нас есть такие «желтые» газеты, которые читают больше, чем официальные издания. Они формируют мнение. Это – тоже журналисты, это тоже люди пишут!
Очевидно, что в настоящий момент 226 голосов за отставку Луценко в сессионном зале нет.
Нет.
Действенно ли с помощью блокирования Рады собрать эти 226 голосов?
Пока он сам не уйдет... Вы же понимаете, как он написал заявление? Он написал его на имя Председателя Верховной Рады: прошу рассмотреть вопрос о моей отставке – неграмотно и хитро.
Он должен был написать так, как Виктор Михайлович Пинзеник, который написал заявление в адрес Верховной Рады Украины: прошу принять мою отставку. То есть я принял решение об отставке и прошу принять ее. Все.
Поэтому заявление, по-видимому, пойдет в правительство, а «ур’яд» там уже решит, что делать. Если в «ур’яді» такие министры нужны, то пусть такое правительство и работает...
Если гипотетически предположить, что Партия регионов разблокирует трибуну для голосования за постановление об отставке Луценко, а 226 голосов все равно не наберется...
Он на коне! Он король, герой! Он сразу скажет: «Я подал в отставку, а меня Верховная Рада не хочет отпускать». Герой! Можно лететь снова – теперь в Шанхай, и там бухать и так далее…
Но что в таком случае будет делать Партия регионов?
Мы не можем этого допустить.
А как? Есть ли у вас инструменты для получения гарантий результативного голосования?
Тут трудно сказать. Эти вопросы должны согласовываться на встрече лидеров фракций. Нужно идти на компромиссы, нужно договариваться...
Сейчас появились альтернативные предложения в отношении решения ситуации с Луценко. В частности, парламенту предлагают создать следственную комиссию, которая должна доказать вину или невиновность Луценко всем, кто еще «не определился». Как вы относитесь к этому?
10 июля прошлого года я, как глава временной следственной комиссии, которая занималась расследованием факта избиения Киевского городского головы Черновецкого и других, мягко говоря, деяний министра внутренних дел, внес в парламент постановление, в котором наша комиссия на основании проработанных материалов рекомендовала Верховной Раде уволить Юрия Луценко с должности министра внутренних дел. Но решение по этому поводу так и не было принято.
Если поручить этот вопрос новой ВСК – это значит похоронить его рассмотрение навсегда. А решение нужно принимать в настоящий момент, немедленно. Луценко нужно не просто уволить, его нужно выгнать с позором! По статье!
Еще один вариант: проведение голосования за отставку Луценко в тайном режиме...
Я не знаю. Мне кажется, что процедура не предусматривает, чтобы министра внутренних дел увольняли тайным голосованием. Это Председателя Верховной Рады избирают тайным голосованием...
Партию регионов упрекают, что на самом деле, блокируя трибуну, вы добиваетесь не отставки Луценко, а какой-то другой цели...
Абсолютно никаких других целей мы перед собой не ставим.
В частности, говорят, что вы хотите блокировать Верховную Раду в течение 30 дней, дабы возник повод для роспуска парламента...
Нет, все это болтовня. Но если за 30 дней этот вопрос не решится, и Луценко не уйдет, чтобы его и близко не было около министерства, мы будем стоять до конца. Даже 30 дней.
То есть ради одного Луценко вы готовы пожертвовать всей Верховной Радой?
А что такое Луценко? МВД – это большая часть государственной власти. Известный политик советской эпохи Михаил Иванович Калинин говорил: «Милиционер – это зеркало советской власти». И он был прав. Наш министр внутренних дел – какое это зеркало? Поэтому мы будем стоять до конца.
Еще один упрек в огород Партии регионов – это то, что, заблокировав Раду, вы не даете ей возможности проголосовать за нужных стране и населению законы...
Если бы в нашей стране выполнялись существующие законы, это была бы самая лучшая страна в мире. У нас чиновники, начиная от руководителей страны, плевали на все эти законы. Законы – не для них.
По данным Всемирной ассоциации юристов, у нас законы выполняются едва-едва на 18%. Поэтому для страны что законы есть, что их нет, все равно: она работает в ручном режиме, на телефонном праве, в тени. От непринятия каких-то законов ничего не случится.
Как вы думаете, когда закончится вся эта история с Юрием Луценко?
Как только его уволят и будет новый министр, тогда это все закончится.
Кто может стать новым министром?
Кто угодно.
В том числе и вы?
Я – нет. Но есть много начальников областных Управлений внутренних дел, которые сегодня достойны быть министрами. В частности, Полищук Василий Кондратьевич из Винницкой области, Цимбалюк Михаил Михайлович из Полтавской области, Купянский Николай Григорьевич из Донецка, Ярема Виталий Григорьевич из города Киева. Все они – грамотные профессионалы, которые прошли большую школу.