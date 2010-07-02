Севастопольский суд лишил русский язык статуса регионального

Ленинский районный суд Севастополя 1 июля отменил решение Севастопольского городского совета от 26 апреля 2006 года о присвоении русскому языку статуса регионального. Об этом Українським Новинамсообщила начальник юридического отдела исполнительного аппарата Севастопольского городского совета Елена Близнюк. Решение об отмене статуса приняла судья Светлана Левадко, которая рассматривает дело с января 2010 года. Городской совет намерен оспорить это решение суда. Напомним, в апреле 2006 года Севастопольский городской совет принял решение о признании русского языка на территории Севастополя региональным, требующим охраны и развития. Прокуроры Севастополя, Луганской и Харьковской областей опротестовали решения органов местного самоуправления о предоставлении русскому языку статуса регионального. В свою очередь Верховная Рада Крыма на сессии 26 мая присвоила русскому языку статус регионального. Как сообщалось ранее, недавно губернатор Одесской области Эдуард Матвийчук заявил о намерении сделать русский язык «государственным» в Одесской области.