Клинтон и Янукович оконфузились «на брудершафт»

Госсекретарь США Хиллари Клинтона заблаговременно поздравила Президента Украины Виктора Януковича с 60-летним юбилеем, а он в свою очередь назвал ее «генеральным секретарем». Как передает корреспондент УНИАН, такие несколько не соответствующие протоколу и традициям заявления стороны выразили во время совместной пресс-конференции Януковича и Клинтон, которая состоялась сегодня в Киеве. «Хочу поблагодарить Президента за гостеприимство и от имени президента Обамы поздравить вас с приближающимся 60-летним юбилеем», - сказала Госсекретарь США, несмотря на существующую, в частности, в украинском обществе традицию не поздравлять с днем рождения заблаговременно. В свою очередь Янукович в своем заявлении несколько раз назвал Клинтон «генеральным секретарем», но затем исправился.