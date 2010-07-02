Коммунистам предлагают бежать из коалиции

Леонид Грач призвал коммунистов как можно скорее выйти из коалиции, сообщает ИМК. «Мы для Партии регионов – «большая тушка». Завтра будем им не нужны, потому что расширение коалиции решается за счет отдельных перебежчиков – «тушек», - сказал Грач. Напомним, последние несколько недель Грач критикует политику Президента Виктора Януковича и председателя Кабинета Министров Крыма «регионала» Василия Джарты. В середине июня последний добился увольнения двух коммунистов - своего заместителя Юрия Корнилова и министра образования полуострова Валерия Лаврова.