Украина предложила России построить еще один газопровод

Украина ожидает от своих партнеров в Европе и России ответа на свое предложение о создании совместной компании по строительству нового газопровода через свою территорию, заявляет Президент страны Виктор Янукович. Об этом сообщает Интерфакс-Украина. «В частности, что касается газотранспортной системы, у нас есть своя собственная концепция, которую мы предложили коллегам из ЕС и России. Эта концепция предусматривает создание совместной компании при участии стран Европейского союза, России и Украины. Имеется в виду строительство через территорию Украины газопровода, который бы обеспечил дополнительные объемы прокачки газа, необходимые Европе», - сказал Янукович на совместной с госсекретарем США Хиллари Клинтон пресс-конференции в Киеве в пятницу. По словам Януковича, Украина обязана быть надежным поставщиком углеводородов в страны ЕС. При этом он заверил, что Украина будет делать все, чтобы украинская газотранспортная и нефтепроводная системы работали надежно. Говоря о предложении по созданию совместной компании по строительству газопровода через территорию Украины, Янукович отметил, что расчеты в Украине свидетельствуют о том, что эти предложения будут «привлекательными и конкурентоспособными». «Мы сейчас ожидаем от наших партнеров ответов, а также прозрачной процедуры принятия решения», - сказал Президент. В то же время Янукович отметил, что Украина не против того, чтобы модернизация украинской ГТС проводилась совместно с партнерами из других стран. «Что касается модернизации существующей ГТС, мы также не против, чтобы эту модернизацию мы осуществляли совместно с нашими партнерами», - сказал он. По словам Президента, такая модернизация также даст возможность устойчивой работы ГТС и позволит увеличивать объемы прокачки газа.