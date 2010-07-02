Клинтон усмотрела в дожде символ «сбалансированности» Януковича

Соединенные Штаты Америки поддерживают «перезагрузку» отношений Украины с Россией. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила Государственный секретарь США Хиллари Клинтон на совместной с Президентом Украины Виктором Януковичем пресс-конференции, которая состоялась сегодня в Киеве. «США поддерживают украинские попытки по созданию баланса, направленного на обеспечение интересов России, США и Европейского союза на фоне обеспечения своих собственных национальных интересов, своего собственного видения будущего в экономическом и политическом плане», - заявила Госсекретарь США. В связи с этим во время встречи с Януковичем Клинтон высказала мнение, что дождливая погода в Киеве, которая уже традиционно сопровождает важные стратегические международные визиты иностранных высоких должностных лиц, может символизировать «сбалансированность Президента Януковича в вопросах внешней политики». (В мае во время визита в Киев президента РФ Дмитрия Медведева также шел сильный дождь. – Ред.). Клинтон также подчеркнула, что в этом контексте США поддерживают также евроинтеграционные стремления Украины. Кроме того, Госсекретарь США также отметила, что Президент Барак ОБАМА отмечает прогресс Украины на пути к вступлению в Евросоюз.