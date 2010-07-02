Новоизбранный президент Германии вступил в должность

Кристиан Вульф вступил в должность президента ФРГ, сообщил в пятницу Интерфакс-Украина со ссылкой на интернет-сайт Sueddeutsche Zeitung. Присяга нового президента прошла в пятницу в Рейхстаге на совместном заседании бундестага (парламента) и бундесрата (органа представительства земель). Там же Вульф произнес свою первую речь в качестве президента в Германии, в которой поблагодарил своих соперников Йоахима Гаука и Люк Йохимсен, а также своего предшественника Хорста Келлера. В инаугурационной речи Вульф традиционно обратился к немецкому народу, затронув актуальные вопросы: сохранение единства Евросоюза, участие граждан в политической жизни и выход из финансового кризиса.