Томенко: Почему коалиция не вступилась за Семиноженко - загадка

За что освободила от должности вице-премьер-министра Владимира Семиноженко оппозиция - вполне очевидно, а почему промолчала коалиция – загадка. Такое мнение высказал заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко, пишет Лига. Как сообщает пресс-служба вице-спикера, Томенко отметил, что оппозиционные депутаты поддержали это постановление, потому что Семиноженко является сторонником идеи создания союзного государства с Россией. «Наше голосование за отставку вице-премьер-министра Семиноженко связано с тем, что он является сторонником идеи создания союзного государства с Россией со всеми составляющими этого союзного государства — продвижение советских традиций, усиление роли русского языка», - сказал он. В то же время, по мнению Томенко, депутаты от коалиции должны детально пояснить, почему голосовали за отставку вице-премьер-министра. Вице-спикер отметил, что сессионный зал перед увольнением с должности ни бывшего министра охраны окружающей природной среды Виктора Бойко, ни вице-премьер-министра Семиноженко не услышал никаких пояснений от коалиции и премьер-министра Николая Азарова. «Поэтому история двух увольнений с должности выглядит, мягко говоря, странной и непрозрачной», - отметил Томенко. Напомним, сегодня Верховная Рада Украины уволила вице-премьер-министра по гуманитарным вопросам Владимира Семиноженко. За такое решение проголосовали 378 народных депутатов. В пояснительной записке к проекту постановления «Об увольнении вице-премьер-министра Украины Семиноженко В.П.» сказано, что назначение Семиноженко на эту должность состоялось с нарушением Регламента Верховной Рады Украины, без обсуждения в Комитете по вопросам государственного строительства и местного самоуправления.