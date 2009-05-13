25 октября не будет...

Хотя 1 апреля за это постановление проголосовал 401 депутат ВР, многие сомневались в правомерности такого решения, о чем сегодня активно рассказывают. Правда, тогда такое голосование было скорее «ответом Чемберлену» с Банковой, Президент за день до этого выступил с обращением к Верховной Раде и внес в ВР свой проект изменений в Конституцию. Депутаты, говорят, просто испугались, что следующим шагом кавалерийского наскока Президента станет роспуск Верховной Рады и почти единогласно сократили на три месяца срок полномочий Виктора Ющенко, уменьшив при этом и временные рамки, в которых глава государства может прикончить этот созыв ВР. Ведь подписать указ о роспуске парламента Президент, по Конституции, может не позднее чем за полгода до окончания своих полномочий.



Собственно, отечественные юристы уже давно не берутся, даже на спор, считать какие-то сроки для проведения чего-либо. Скажем, что считать датой окончания президентских полномочий – день голосования первого тура очередных президентских выборов или день инаугурации нового президента, когда власть окончательно и бесповоротно, вместе с гетманской булавой и клятвой в парламенте, переходит к новоизбранному главе государства?



При этом Виктор Ющенко и его соратники, уже после пресловутого голосования за 25 октября, неоднократно подчеркивали, что: а) дата президентских выборов сомнению не подлежит – это 17 января, то есть через пять лет после инаугурации действующего Президента, б) что 25 октября если и состоятся, то досрочные президентские выборы, за чем последовало обращение в КС, в) что Президент Ющенко если и пойдет на такие выборы, то только в случае, если они пройдут одновременно с досрочными парламентскими.



Сегодня КС поставил точку только в одном вопросе – по поводу конкретной даты выборов президента 25 октября.



Перед Верховной Радой вновь стоит задача – принять постановление о дате проведения выборов главы государства. Учитывая ситуацию в ВР и возрастающее напряжение в политикуме, вполне возможны даты, максимально приближающиеся к отклоненному в КС варианту. С другой стороны, очевидно и сопротивление такому ходу событий со стороны кровно заинтересованных в том, чтобы эти выборы прошли как можно позже. Это, прежде всего, действующий Президент Виктор Ющенко, уже заявивший о своем участии в грядущей кампании и надеющийся, что кризис осени и конца года окончательно развеет иллюзии электората в отношении нынешних «рейтингоносцев», а длительные новогодне-рождественские праздники позволят людям по-новому посмотреть на истекшие пять лет его президентства.



О том, какие утраты и приобретения сулит ведущим политическим игрокам – кандидатам в Президенты - нынешнее решение КС, и как может развиваться ситуация и с датой выборов, и с форматом кампании разных кандидатов, и со многим другим, «Главред» говорил с ведущими украинскими политологами- комментаторами, у каждого из которых есть свои фавориты в политическом лагере...



Кость Бондаренко, руководитель Института проблем управления им. Горшенина:



{1-} Решение о проведении выборов президента 25 октября Верховная Рада не сможет принять повторно, поскольку Конституционный суд признал постановление ВР о назначении выборов президента 25 октября неконституционным.



В принципе, с самого начала шла речь о том, что назначение выборов именно на октябрь было некой попыткой в очередной раз уколоть Ющенко, сократив его президентский срок на несколько месяцев – политически от этого решения никто не выигрывал и не проигрывал. В политике есть очень много шагов, которые имеют очень низкий коэффициент полезного действия, зато создают слишком много шумихи: постановление ВР о выборах президента в октябре, очевидно, и есть одним из таких шагов.



Эти три месяца – с октября по январь – не принципиальны для избирательной кампании. Речь шла скорее о том, кто будет формировать бюджет на следующий год, чьи интересы при этом будут учтены больше и так далее. Ну и, конечно, о том, чтобы насолить Ющенко и на три месяца его президентские полномочия сократить, и в этом были солидарны фактически все фракции парламента.



Что касается Ющенко, то, думаю, вся эта история является для него поводом задуматься о том, что власть нужно держать в руках крепко, а не превращать президентский срок в сплошной досуг с рисованием картин и лепкой горшков.

Решение КС возвращает ему отобранные три месяца, а следовательно отодвигает полугодовой срок до конца окончания президентских полномочий, когда Президент уже не может распустить парламент. Теперь есть еще по крайней мере три дополнительных месяца, и Ющенко может воспользоваться своим конституционным правом на роспуск ВР - в частности ситуацией, сложившейся в парламенте с блокированием трибуны.



Роспуск парламента Ющенко может попытаться использовать, чтобы стать президентом во второй раз: могут быть и одновременные президентские и парламентские выборы, или сначала парламентские, а затем - президентские. Следует учитывать, что Президент не может получить депутатский мандат в условиях, если будут одновременные парламентские и президентские выборы – согласно Конституции запрещено одновременное баллотирование в президенты и в Верховную Раду. Если же досрочные выборы состоятся раньше, чем президентские, Ющенко может получить парламентский мандат, но, в то же время, будет вынужден сложить президентские полномочия. То есть все это палка о двух концах. Но я не думаю, что Ющенко будет размениваться на депутатский мандат.



Отодвинуть дату важно прежде всего Президенту, поскольку, во-первых, он получает дополнительных три месяца, чтобы активно работать, меняя ситуацию в свою пользу. Во-вторых, все понимают, что такое выборы 17 января: как правило, когда избирательная кампания приходится на праздники, это прекрасная возможность для злоупотреблений и максимального использования административного ресурса, который преимущественно находится в руках Президента.



Я думаю, недооценивание соперника слишком большая ошибка наших политиков. Я часто общаюсь с представителями БЮТ и всегда им говорю – не сбрасывайте Ющенко со счетов, потому что раненный тигр намного опаснее, чем живой-здоровый. Радоваться падению рейтинга Ющенко на фоне тех возможностей, которые по Конституции имеет президент до конца срока своих полномочий, – слишком несерьезно. Дело в том, что демократия – это такой строй, при котором сделать из мухи слона очень просто...



Андрей Ермолаев, руководитель центра социальных исследований «София»:



{2-} У Конституционного суда был не богатый выбор решений. Сами депутаты признавали политизированность голосования по дате 25 октября. КС оказался в пикантной ситуации, когда нужно было либо тянуть резину и уходить от конкретного решения, либо признавать данное постановление парламента неконституционным без внятных трактовок.



В вопросе определения даты президентских выборов существует политическая и правовая составляющие. Политическая составляющая состоит в том, что Президент пользуется высочайшим уровнем недоверия как среди избирателей, так и среди политического класса. Именно поэтому Верховная Рада назначила максимально близкую дату выборов. С этим ничего не поделаешь, с этим надо считаться, ведь 401 голос – это весомый аргумент.



Эта политическая коллизия накладывается на правовую. В юриспруденции действует принцип необратимости действия закона. В 2004 году Ющенко действительно избирался по Конституции редакции 1996 года. Третий тур выборов – это метафора. В действительности было переголосование второго тура. Никакие сроки не должны выступать в роли реперных, надо действовать по правилам. КС же просто в своем решении опирался на нормы действующей Конституции.



Очевидно, что большинство парламентариев не согласятся с таким решением. Вряд ли они будут идти на откровенный конфликт с КС. Не исключаю, что будет попытка определить дату выборов, максимально приближенную к предыдущей – на ноябрь или декабрь. Большинство депутатов просто устали от сотрудничества с Виктором Ющенко и желают легитимным путем максимально приблизить дату выборов. Президентские выборы рассматриваются как точка перелома, которая повлияет на всю архитектуру власти и расстановку сил. Чтобы преодолеть всю нынешнюю конфликтность, все хотят пройти это как можно быстрее.



Сейчас важно разделять две проблемы, которые стоят перед политиками, – отстранить Ющенко и рассчитывать на победу какого-то кандидата. Сегодня большое число политиков и политических групп не устраивает сложившийся монополизм нескольких известных лидеров на президентских выборах. С одной стороны, многих объединяет нелюбовь к Ющенко, а с другой – нет прямой связи с расчетами на конкретных кандидатов.



Очевидно, что чем ближе дата президентских выборов, тем выше шансы у нынешних электоральных лидеров Виктора Януковича и Юлии Тимошенко. Несмотря ни на что, у этих политиков есть важная предпосылка для успеха – наличие электоральных ядер, которые подтверждаются всеми социологическими исследованиями.



Вторая важная предпосылка к успеху – наличие структуры организации. У Тимошенко и Януковича такая политическая структура есть. У их конкурентов есть большие проблемы с организационными возможностями и электоральными симпатиями. Яценюк, Тигипко и Гриценко – это скорее медийно-информационный феномен, нежели организационный и деятельный. Этим политикам еще нужно время.



Многие считают, что осень будет очень тяжелая для правительства, а потому поздние выборы могут усилить позиции его критиков. С этим связанны определенные расчеты «новых кандидатов», которые хотели бы провести выборы в начале 2010 года. Они рассчитывают, что осень подорвет позиции как правительства, так и оппозиции. С 2010 годом связанны и расчеты команды Ющенко.



Тезис о том, что выборы в 2010 году дадут возможность Ющенко распустить парламент, очень сомнителен. Оснований для роспуска нет, и я сомневаюсь, что таковые появятся в ближайшее время. Даже если такие основания каким-то образом будут созданы, то так же, как и в 2007 году, этот указ просто будет проигнорирован. Произойдет раскол между сторонниками выборов и коалициантами, которые будут руками и ногами держаться за парламентские кресла.



Интрига ведь состоит не в указе Президента. Все ведущие парламентские силы признают, что парламент будет переизбран, вопрос только в том, когда. По целому ряду симптомов можно сказать, что в команде Тимошенко сформировалось мнение, что успех на президентских выборах откроет дорогу для досрочных парламентских выборов. Дело даже не в количестве голосов, которые можно будет получить команде нового президента в досрочной парламентской кампании. Будут новые переговоры с оппонентами, новые конфигурации, которые можно заново сконструировать.



Естественно, есть и обратные расчеты у президентской команды и Партии регионов. Они хотят провести досрочные парламентские выборы перед президентскими. Это очень хороший разгон и способ укрепить свой имидж и программу перед президентской кампанией. Такие выборы выгодны «регионалам» и команде Ющенко, но не выгодны Тимошенко. Поэтому ситуация и не развязывается. Разные планы блокируют друг друга. Но я думаю, что досрочные парламентские выборы не будут результатом указа. Они станут результатом парламентского кризиса и парламентского решения. Время, когда выборы можно было провести указом, прошло.



Вадим Карасев, руководитель Института глобальных исследований:



{3-} Если Верховная Рада предпримет попытки назначить дату выборов, скажем, 30 октября, или 5 ноября, но ни в коем случае не 17 января, как говорил Президент, то такие решения ВР опять будут оспорены в КС. Думаю, что сейчас все уже понимают, что манипулировать президентским электоральным календарем нет смысла.



Но гипотетически игра в абсурд может быть продолжена. Однако при этом надо учитывать, что чем больше Верховная Рада и лидеры парламента (а это прежде всего лидеры БЮТ и Партии регионов) будут заниматься манипуляциями с датой выборов, тем больше они будут терять - и авторитета, и рейтинга. Если все-таки эта игра продолжится, это будет сигналом, что они просто боятся январской даты и пытаются сверстать электоральный календарь под свои интересы. Это позиция слабых.



В данной ситуации Виктор Ющенко занял позицию сильного, потому что, во-первых, есть конституционная норма, и Верховной Раде нужно было свое постановление о дате выборов сделать максимально приближенным к ней, чего сделано не было. В данной ситуации Президент выиграл! Он с самого начала говорил – забудьте о дате 25 октября! И не потому, что у него есть контроль над КС, а потому, что он в данном случае придерживался Конституции. В политике есть очень хороший принцип: если в чем-то есть неуверенность, лучше спрятаться за закон. В данном случае Президент так и сделал.



Во-вторых, Президент выиграл с точки зрения политической конъюнктуры и политической тактики, потому что у него еще есть время для того, чтобы вернуть утраченные электоральные позиции и электоральное лидерство. За восемь месяцев в условиях экономического и политического кризиса, в условиях синусоидальной реверс-аверсной политической динамики возможны такие сюрпризы, что мало не покажется – и с рейтингами в том числе! В таких условиях накачанные рейтинговые пузыри просто сжигаются! Еще пару таких резонансных дел, как дело Луценко, и политическая сцена перевернется!



К тому же осенью ожидается пик кризиса, и никто не знает, как повернется ситуация в экономике. Осенью банкам придется отдавать кредиты. Осенью же станет понятно, что у нас в газовых отношениях с Россией, и кто реально выиграл, а кто проиграл, и что у нас вообще происходит в государстве!



Я говорю не о том, что Ющенко может продемонстрировать какую-то новую революционную динамику, а о том, что рейтинги нынешних фаворитов будут, безусловно, падать, и к осени произойдет депопуляризация Виктора Януковича, и особенно Юлии Тимошенко. А для Ющенко эти восемь месяцев будут возможностью для нового старта – в президенты! Новый старт для него – это шанс вернуть себе рейтинговые перспективы.



Понимаете, для того чтобы подняться, иногда надо уйти в тень. Раз Тимошенко не согласилась на дуэт и сделала фальстарт президентской кампании в 2008 году, Президенту надо было отдать ей инициативу в руки. Теперь Ющенко выходит из полутени в том, что касается экономики, внешней политики, энергетической безопасности, и фактически берет новый старт. Остальные все к финишу начинают понемножку сдыхать – посмотрите на Юлию Владимировну и Виктора Федоровича! У них же нет никаких предложений – они устали, они достали!



У Ющенко есть ресурс – и содержательный, и исторический, и в плане того, что нужно стране. Потому что или страна будет двигаться в логике «иду туда – не знаю куда», или же страна должна выбрать более-менее четкий трек своего развития и четко позиционировать свою внешнеполитическую и государственную национальную идентичность. Ведь что мы получим на выходе из кризиса? Руину? Разобранную экономику и разбалансированную страну? Поэтому нынешние рейтинговые лидеры будут терять – к осени они многое потеряют. Наберет ли через рестарт Ющенко, тоже нет гарантий, но шанс, что могут подтянуться новые лидеры – это тоже правда. В данной ситуации важно, что эти три месяца – с октября по январь – будут играть на новое: и на новые лица – Яценюка, Гриценко, и на хорошо забытые старые – в данном случае, Ющенко, которые дадут новое содержание и качество украинской политике.