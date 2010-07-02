Клинтон поблагодарила Тимошенко и пообещала помочь

Государственный секретарь США Хиллари Клинтон поблагодарила Юлию Тимошенко и украинский народ за вклад для обеспечения независимости Украины. Об этом она заявила сегодня во время встречи с лидером БЮТ Юлией Тимошенко, сообщает Главком ссылаясь на пресс-службу БЮТ. «Я выражаю благодарность Юлии Тимошенко и народу Украины за вклад в обеспечение украинской независимости и развития демократических институтов в вашей стране», - сказала Клинтон. В свою очередь Тимошенко проинформировала Клинтон о развитии событий в Украине и привела факты, свидетельствующие об установлении авторитарного режима и о существующих угрозах для независимости Украины – внедрение цензуры, потеря экономической и энергетической независимости нашего государства, репрессии против политических оппонентов и взятие под контроль судебной ветви власти. «Ситуация очень сложная, но мы не отступим от того, чтобы Украина стала демократическим, европейским государством навсегда», - сказала Тимошенко. Клинтон заявила, что США разделяют обеспокоенность Тимошенко, и отметила, что Соединенные Штаты готовы помочь оппозиции в защите демократических стандартов. «Роль оппозиции является чрезвычайно важной, и я желаю вам успеха в этом», - сказала Клинтон. «Мы будем поддерживать украинскую демократию и независимость и хотим помочь вам поощрить правительство, чтобы оно принимало решения в интересах украинского народа», - сказала Клинтон.