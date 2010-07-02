Госсекретарь США таки доехала до КПИ и расхвалила Украину

Государственный секретарь США Хиллари Клинтон встретилась в Киевском политехническом институте со студентами и представителями неправительственных организаций, сообщает корреспондент УКРИНФОРМа. Во время встречи Хиллари Клинтон высоко оценила потенциал Украины как вероятного регионального лидера. «Украина важна не только для самой себя, но и для мира. У Украины много возможностей стать лидером, государством, влияющим на регион, на Европу, даже вне Европы. Открытая Украина может много чего предложить миру», - подчеркнула Госсекретарь США. Хиллари Клинтон также обратила внимание на «вызовы нового тысячелетия», которые появились перед Украиной. «Ваше будущее в Украине может быть таким позитивным, как вы того заслуживаете», - отметила Госсекретарь США.