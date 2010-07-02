В провластной команде есть трещина – И.Кириленко

Лидер фракции БЮТ Иван Кириленко не исключает, что увольнение вице-премьер-министра по гуманитарным вопросам Владимира Семиноженко связано с проблемами в отношениях между ним и министром образования и науки Дмитрием Табачником. Об этом И.Кириленко сообщил в комментарии ИА «Интермедиа консалтинг». «И один, и другой - личности, которые на одной кафедре, наверное, сложно уживались. Возможно, именно здесь и могла быть проблема в их отношениях», - отметил И.Кириленко. Народный депутат также отметил, что сегодняшнее решение ВР отправить в отставку В.Семиноженко свидетельствует о том, что действующая власть не является монолитной, как это кажется. «В команде есть трещина, и слова «монолитная» и «мощная» нужно брать в кавычки», - сказал политик. Как сообщал ИМК, сегодня Верховная Рада уволила В.Семиноженко с поста вице-премьер-министра Украины.