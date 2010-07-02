В ПР уверены, что внеблоковость снимет с Украины много внешних проблем

Народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов Леонид Кожара уверен, что принятие Закона Украины «Об основах внутренней и внешней политики» станет фундаментом, который позволит успешно проводить в государстве реформы. «Принятый Верховной Радой Закон Украины «Об основах внутренней и внешней политики» определяет принципы, на которых будет развиваться страна в ближайшей перспективе», - приводит слова депутата пресс-служба Партии регионов. «Эти принципы, безусловно, найдут отражение в законах, которые будут приниматься Верховной Радой Украины. Это принципы современной европейской державы, проводящей политику на основе общеевропейских ценностей либеральной экономики, демократии, соблюдения прав человека и свободы слова», - сказал Л.Кожара. «Одно из важных положений принятого закона - внеблоковость нашего государства и отказ от участия Украины в любых военно-политических союзах», - отметил «региоанал». «Партия регионов убеждена, что принятие Закона Украины окажет положительное влияние как на внутриполитическую ситуацию в стране, так и на внешнеполитические взаимоотношения. Утверждение законодательно принципов внутренней и внешней политики будет способствовать проведению реформ по всем направлениям жизнедеятельности нашего государства», - выразил уверенность депутат. «Следует учесть и то, что закрепление внеблокового статуса снимает многие проблемы во взаимоотношениях Украины с соседними государствами. Внеблоковость нашей страны станет свидетельством того, что приоритетом для украинской власти является, прежде всего, построение ровных отношений со всем мировым сообществом», - подытожил Л.Кожара.