Жвания: Ситуация в НУНС – это тупик и безысходность

Лидер депутатского объединения «Право выбора», член коалиции народный депутат Давид Жвания прогнозирует в ближайшее время окончательное оформление раскола фракции НУНС. «Думаю, в ближайшее время будет решение по разделению фракции», - заявид Д.Жвания в интервью изданию «Левый берег». По его словам, в настоящее время «идет дискуссия на этот счет – конструктивная дискуссия, а не противостояние». «В НУНС есть две группы депутатов, претендующих на то, чтобы стать самодостаточными группами – 19 и 16 человек соответственно», - добавил он. Как известно, для принятия какого-либо решения, на заседание фракции должно собраться более половины ее депутатов - 37 (чего с НУНС не происходило уже довольно длительное время). «Лично я всегда был противником разъединения – до последнего делал все, что мог, для консолидации фракции НУНС. Но старания оказались безрезультатны. Ситуация больше не может быть такой, как сегодня. Это – тупик, безысходность, неконструктивизм. Игнорировать этот факт просто аморально», - подчеркнул Жвания.