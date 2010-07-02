ЕС не будет вкладывать деньги в Украину из-за коррупции

Высокий уровень коррупции негативно влияет на инвестиционную привлекательность Украины. Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра, сообщают «Українські Новини». «Если вы хотите построить инфраструктуру в Украине, то это будет стоить как минимум вдвое дороже, чем в любой стране ЕС, потому что половина стоимости этих работ идет на коррупцию. Поэтому мы не будем вкладывать деньги в страну до тех пор, пока эти проблемы не будут решены», - сказал он. Среди других проблем Украины на пути к обновлению, чиновник назвал административные препоны, чрезмерную бюрократизацию и отсутствие качественной инфраструктуры. При этом он отметил, что ЕС приветствует готовность Украины к реформам, однако предостерег от возможного снижения их эффективности для повышения скорости проведения.