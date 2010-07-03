Новый посол в России будет работать в четком контуре власти - МИД

Министр иностранных дел Константин Грищенко считает, что кандидатура Владимира Ельченко была наиболее подходящей на должность посла Украины в России. Об этом он заявил в эфире канала «Интер», отвечая на вопрос, почему власть четыре месяца не могла определиться с кандидатурой на эту должность, передает Українська правда. «Я был послом в России полтора года. И в течение последних четырех месяцев предметно занимался этим направлением внешней политически Украины. Это конечно не ответ полноценный на вопрос, почему не было посла», - сказал он. «Ответ заключается в том, что к кандидатуре и я, как министр, который рекомендовал кандидатуру президенту, и президент относились с необычайной ответственностью, с осознанием того, что есть много факторов, которые делают работу посла успешной», - отметил дипломат. Грищенко заявил, что был сделан наилучший выбор: «Профессиональный дипломат, который уже более 30 лет работает в МИД Украинской ССР и независимой Украины. Человек, побывал и послом в странах, и был представителем при ООН, когда мы там председательствовали, первый заместитель министра иностранных дел». «Человек интеллигентный, умный, опытный. Это именно то, что, по моему убеждению, нам нужно в Москве», - добавил министр. Он сообщил, что Украине «меньше всего сейчас нужны люди, которые будут устраивать или собственный пиар, или иметь свою собственную повестку дня». «Нам нужно работать в четком контуре власти, внешней политики, как части власти, на результат, на профессиональный диалог с теми, кто ожидает от представителей иностранного государства, который себя уважает, умение говорить на том языке, на котором говорят в Нью-Йорке, Женеве, Вене», - отметил Грищенко. Как известно, в пятницу президент назначил Ельченко послом Украины в России.