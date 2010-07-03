У Бойко увидели, как Тимошенко давит на органы?

Заявления Юлии Тимошенко относительно решения Стокгольмского суда носят политический характер и нацелены на то чтобы избежать ответственности. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства топлива и энергетики по факту опубликования текста решения Арбитражного института Стокгольмской торговой палаты по делу «Нефтегаз Украины« против «РосУкрЭнерго». «Несмотря на факт обнародования решения Стокгольмского арбитража, позиция Министерства топлива и энергетики остается неизменной», - сообщает пресс-служба Минтопэнерго. «Все заявления Тимошенко относительно решения Стокгольмского суда и 11 миллиардов кубометров газа носят политический характер и продиктованы личной заинтересованностью Тимошенко избежать ответственности за действия, совершенные во время пребывания на посту премьер-министра«, - говорится в заявлении, передает Українська правда. В министерстве считают, что эти заявления могут «рассматриваться как давление на правоохранительные органы и Минюст, занимающихся правовой оценкой действий прошлого состава Кабмина во главе с Тимошенко, в том числе и в сфере ТЭК». Как известно, ранее министр топлива и энергетики Юрий Бойко очертил позицию относительно решения суда о возврате газа: «Однозначно, мы никуда ничего отдавать не будем... Мы будем искать решение, которое позволит сохранить газовый баланс страны». Министр подчеркнул, что отдать 11 миллиардов кубометров из газового баланса страны невозможно.