США поддерживают переговоры между Украиной и МВФ - Клинтон

США поддерживают переговоры между Украиной и Международным валютным фондом. Об этом заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон в эфире Шустер Live, передает Українська правда. «Мы поддерживаем переговоры, которые сейчас проходят между правительством и МВФ. Они работают с правительством над пакетом мер, которые бы сократили дефицит и создали более стабильную основу для экономического роста», - отметила она. «Но это трудные решения, они требуют жестких политических действий и даже жертв от народа«, - подчеркнула Клинтон. «Но мы сказали и МВФ, и правительству Украины, что хотим и ожидаем увидеть договоренность, которая бы помогла Украине пройти этот сложный экономический период«, - добавила она. Кроме того, госсекретарь отметила, что США поддерживают «развитие энергосектора, что приблизит Украину к Европе«. «И, конечно, защита демократии и фундаментальных свобод. Это не или-или это комплексный подход», - заявила Клинтон. «Когда мы приезжаем в Украину...чтобы побудить правительство внедрять реформы, чтобы Украина была более независимой, создавая свое собственное енергобудущее, это не должно иметь прямого влияния на США», - считает она. По словам госсекретаря, «США не получают энергию от России, и вряд ли будут получать от Украины». «Мы смотрим на Украину, как на жизненно важного партнера», - заявила Клинтон. Кроме того, комментируя отказ Украине от высокообогащенного урана, она заявила: «Из-за примера Украины легче теперь проводить политику нераспространения».