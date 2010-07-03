Семиноженко считает себя жертвой политики

Владимир Семиноженко заявил, что его отставка с должности вице-премьера была «несколько неожиданной». Об этом он сказал журналистам в Черкасской области, сообщают Українські Новини. «Идут выборы, гуманитарная сфера становится разменной картой как для оппозиции, так и для коалиции. Но гуманитарная сфера - это не та карта, которую нужно разыгрывать», - заявил Семиноженко. Он также считает политическим такое решение Верховной Рады. «Я думаю, что это политика. Политика, которая свидетельствует о некотором несовершенстве нашей политической системы», - сказал Семиноженко. «Мы видим, что завершать конституционный процесс в Украине все-таки надо, и я придерживаюсь точки зрения, что должна быть президентско-парламентская форма правления», - сказал он. При этом он подчеркнул, что не драматизирует свое увольнение.