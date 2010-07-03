Регионы решили пойти навстречу оппозиции

Партия регионов обещает выставить на голосование Верховной Рады пакет документов от оппозиции. Об этом заявил глава фракции Партии регионов, депутат Александр Ефремов в эфире Шустер Live, передает Українська правда. «У меня на столе сегодня лежит целый лист законопроектов от оппозиции. Я в понедельник буду на согласительном совете Верховной Рады просить включить их в повестку дня«, - сказал он, в ответ на заявление депутата от НУНС Ирины Геращенко о том, что сейчас в Раде «ни один законопроект от оппозиции не голосуется». Ефремов также сообщил, что будет просить оппозицию, чтобы они поставили эти законопроекты в середу на голосование. «Потому, что у нас временной фактор такой, что у нас не хватает времени просто по голосам. Я буду просить это сделать, чтобы те законопроекты, которые нужны государству, которые подготовили члены оппозиции, они были включены», - заявил депутат.