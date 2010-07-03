Грищенко: инцидент с немецким экспертом исчерпан

Инцидент с немецким экспертом Фонда Аденауэра Нико Ланге исчерпан. Об этом заявил министр иностранных дел Константин Грищенко в эфире Шустер Live, передает Українська правда. «Что касается данной ситуации, я думаю, что инцидент этот исчерпан. Есть международная практика. Практика и наших соседей, и США, когда, в конечном счете, решается вопрос, оно позволяет закрыть эту страницу», - сказал он. «Я думаю, те, кто принимали решение, общались с посольством и давали свои объяснения там, мотивации произошедшего», - отметил министр. «Мы должны перевернуть эту страницу, понять, что мы работаем вместе, что это не имеет никакого отношения к свободе слова или ограничению любых возможностей Фонда Аденауэра. Если мы в этом договариваемся - работаем вместе», - подчеркнул Грищенко. По его словам, «речь не идет о каких-либо вопросах к фонду, как таковому». «К миссии фонда, к тому, какие уставные задачи он ставит перед собой. Речь идет о ситуации специфической, которую МИД со своей стороны вмешивался и, в конечном счете, мы ее решили», - подчеркнул министр. По словам Грищенко, фонды должны работать в соответствии с законодательством Украины и международной практикой. «В этой стране политический процесс будет определяться исключительно украинскими политическими силами...Но мы не хотим, чтобы или с востока, или с запада, или с юга возникала ситуация, когда даже сам вопрос может встать, что навязывается идея, навязывается какая-то линия поведения, которая не генерирована здесь», - добавил он. Также Грищенко заявил: «Мы выступаем за либерализацию визового режима и безвизовый режим». В свою очередь, присутствующий в студии Ланге отметил: «16 лет мы (Фонд Аденауэра) работаем на базе нашего устава, и мы дальше будем работать на базе нашего устава и условиях украинского законодательства». «Посол Германии и я точно знаем, насколько это сложно в Берлине, в Брюсселе рекламировать Украину, выступать за Украину, говорить с немецкими, европейскими политиками, насколько Украина важна», - сказал он.