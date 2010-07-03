Украина ждет президента Евросоюза

Украину должен посетить первый президент Европейского Союза бельгиец Герман ван Ромпей. Об этом сообщил глава совета Национального банка Петр Порошенко в эфире Шустер Live, передает Українська правда. «Не хочу раскрывать тайну, но в ближайшее время мы ожидаем визит президента Евросоюза Ван Ромпея», - сказал он. «Мы будем иметь все основания считать, я надеюсь, что наконец-то будет подготовлен и согласован план действий по безвизовому режиму, который мы сможем принять в ноябре месяце во время саммита Украина-ЕС в Киеве», - считает Порошенко.