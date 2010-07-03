У Азарова уверены, что деньги Лазаренко можно вернуть

Правительство США готово оказывать максимальное содействие возвращению активов Павла Лазаренко в Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Константин Грищенко в эфире канала «Интер» комментируя мнение бывшего замгенпрокурора Николая Обихода о возможности возвращения 86 миллионов долларов Украине, передает Українська правда. «Почти 15 лет, мы всегда получали сигналы, что правительство Соединенных Штатов готово предоставлять максимальное содействие в возврате этих активов в Украину, но они находятся не в самих США, они находятся в оффшорных зонах, через юридические инструменты создают максимальные препятствия для этого», - сообщил Грищенко. «Я участвовал, в том числе и с бывшим замгенпрокурора, в усилиях направленных на то чтобы вернуть эти средства в Украину. Я убежден в том, что мы продолжим эти усилия. Они непростые. Есть очень много интересов, очень много юридических зацепок, которыми пользуются адвокаты с разных сторон«, - рассказал министр. Глава МИД уверен, что нужна профессиональная настойчивая работа: «Я думаю, что мы действительно потеряли очень серьезные возможности в течение последних пяти лет по завершению того процесса, который был по сути уже на выходе в 2004 году». «К сожалению, здесь надо будет очень серьезно смотреть и разбираться, что еще не потеряно», - добавил он.