Родственники двоих «русских шпионов» живут в России

Согласно заявлению американской прокуратуры, двое подозреваемых в шпионаже в пользу России признались, что их ближайшие родственники живут в России. Майкл Зоттоли рассказал, что его отец проживает в России, передает Utro.ru. В свою очередь, Патриша Миллз призналась, что в России живут не только ее родители, но и брат с сестрой. «Зоттоли и Миллз на протяжении многих лет удавалось выдавать себя за граждан США и Канады соответственно, хотя на самом деле они являются российскими гражданами и у них в США нет ни семьи, ни родственников», - говорит источник в прокуратуре США. Также сообщается, что Зоттоли и Миллз сейчас надеются добиться того, чтобы сестра Миллз и ее родители взяли на себя попечительство над их малолетними детьми и забрали их в Россию.