Раду разблокировали. На несколько минут

«Регионы» все так же настаивали на необходимости отставки Юрия Луценко, коалиция все так же отказывалась его «сдавать». Более того, позиции министра за вчерашний день только укрепились: в его защиту выступила премьер-министр Юлия Тимошенко. Усиливало скепсис отсутствие в Украине Владимира Литвина – он отбыл на заседание Парламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербург до пятницы. Посему рассчитывать на плодотворный день в Раде не приходилось. Все эти прогнозы сбылись лишь отчасти. К реальной работе парламент действительно не приступил. Но с формальной точки зрения депутаты провели в стенах Рады полноценный рабочий день. Случилось это так. Примерно в 10:20 присутствующие в сессионном зале скучающие депутаты заметили, как дверь, ведущая из закрытой части кулуаров в президиум Рады, приоткрылась. Из нее выглянул лидер фракции БЮТ Иван Кириленко. Убедившись, что президиум пуст, он вышел из-за двери. За ним оттуда же появился лидер фракции НУНС Николай Мартыненко и известный «бютовец» Андрей Кожемякин. За коалициантами в президиум вошел первый вице-спикер Александр Лавринович с довольно унылым выражением лица. Наконец, последним из кулуаров вышел Николай Томенко – он, напротив, был подчеркнуто весел. Лавринович сообщил, что Партию регионов многие подозревают в намерении блокировать Раду 30 дней для того, чтобы получить основания для роспуска парламента. Чтобы доказать безосновательность подобных догадок, Лавринович объявил о начале регистрации – то есть о начале процедуры, предшествующей началу пленарного заседания. Ошарашенные «регионалы» не успели разобрать свои карточки у «старших по группам», представители других политсил поспешили в зал из кулуаров – Лавриновичу пришлось запустить процедуру регистрации повторно. Цифра «375» на табло обнулила тридцатидневный отсчет до роспуска парламента. Однако, как оказалось, приступать к работе парламентарии не планировали. «В связи с политической ситуацией, возникшей после подачи заявления в Верховную Раду Украины министра внутренних дел Юрия Витальевича Луценко, возник вопрос, каким образом оно должно быть рассмотрено… Сегодня утром высказано предложение, чтобы мы сегодня открыли пленарное заседание и объявили перерыв для дальнейших политических консультаций с целью решения этой проблемы. В связи с этим, реализуя волю руководителей депутатских фракций, я объявляю перерыв до 10 часов утра завтрашнего дня. Всего доброго», – сказал Лавринович и покинул президиум. В зале еще некоторое время продолжались неформальные заседания парламентских фракций, но вскоре депутаты разошлись, надеясь на то, что завтрашний пленарный день будет более плодотворным, чем сегодняшний. Вполне возможно, что эти расчеты могут оправдаться: еще вчера «регионалка» Анна Герман сказала, что ее политсила готова разблокировать работу Рады с тем, чтобы парламент проголосовал за антикризисные законы. Правда, по ее версии, это может случиться аж в следующий вторник. Сегодня объявился еще один «спасатель» Рады – оказалось, что с одним из лидеров Партии регионов Борисом Колесниковым договорился о разблокировании на следующей неделе вице-премьер Иван Васюнык. Причина – парламент должен принять законы, необходимые для качественной подготовки к Евро-2012. Получить ответ на вопросы о том, будет ли парламент разблокирован не только для того, чтобы избежать роспуска, рассмотрение каких законопроектов может заставить депутатов забыть о политических распрях и, наконец, приблизились ли стороны нынешнего конфликта к решению «казуса Луценко», Украина может лишь завтра…