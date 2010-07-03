Российская Госдума обязала депутатов посещать пленарные заседания

Госдума приняла в первом чтении проект закона, регулирующий трудовую дисциплину депутатов и сенаторов. По инициативе «Единой России» палата внесла поправку в закон «О статусе депутата Госдумы и члена Совета Федерации Федерального Собрания», которая обязывает парламентариев посещать пленарные заседания, передает Newsru.com. Теперь в законе прямо говорится, что парламентарии «обязаны принимать» участие в заседаниях (в настоящей редакции такая обязывающая формулировка отсутствует). Ответственность за прогулы сенатора или депутата без уважительной причины должна быть установлена регламентами палат. Одновременно депутаты отклонили инициативы фракции ЛДПР, предусматривающие достаточно жесткие санкции для прогульщиков. Так, палата не согласилась с идеей вице- спикера от либерал-демократов Владимира Жириновского, предлагавшего отбирать депутатские мандаты за 20 пропущенных заседаний в год, а также снижать заработную плату депутатам и сенаторам за каждый прогул.