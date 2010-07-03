Грищенко: Встреча Клинтон с Тимошенко - формальность

Встреча Государственного секретаря США Хилари Клинтон с лидером БЮТ Юлией Тимошенко является лишь данью американской традиции. Об этом в прямом эфире программы «Большая политика» на телеканале «Интер» в пятницу вечером заявил министр иностранных дел Украины Константин Грищенко, сообщает УНИАН. «Ничего другого за этим нет», - отметил Грищенко. По его словам, диалог США со своими партнерами за рубежом не ограничивается лишь официальной властью. «И это нормально, и мы это понимаем», - добавил министр. Грищенко отметил, что это является нормальной практикой, когда лидеры других стран проводят такие встречи. Отвечая на уточняющий вопрос, почему же тогда президент России Дмитрий Медведев не встречался с Тимошенко во время своего визита в Украину, министр выразил мнение, что он, возможно, это сделает в следующий раз. «Не нашел, по-видимому, возможности в тот момент, но это не значит, что он в следующий раз не будет встречаться. Особенно ближе к выборам. Здесь есть заинтересованность понять, услышать, что может сказать один из представителей оппозиции», - считает Грищенко. Напомним, 2 июля на встрече в Киеве с Тимошенко Клинтон сказала, что США готовы помогать украинской оппозиции в защите демократических стандартов. «Мы будем поддерживать украинскую демократию и независимость и хотим помочь вам поощрить правительство, чтобы оно принимало решения в интересах украинского народа», - сказала Клинтон. В свою очередь Тимошенко информировала о развитии событий в Украине, приведя факты, которые свидетельствуют об установлении авторитарного режима и о существовании угрозы для независимости Украины – введение цензуры, потеря экономической и энергетической независимости государства, репрессии против политических оппонентов и взятие под контроль судебной ветви власти.