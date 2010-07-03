Янукович внедряет проекты бывшей власти

Надо делать модным отдых по всей Украине. Об этом заявил заместитель председателя Верховной Рады Николай Томенко, комментируя призывы Президента Виктора Януковича отдыхать в Крыму, пишет «Лига». «Хорошо, что Президент Украины подключился и лично пропагандирует наш проект, который мы начали в 2005 году и который проходит под лозунгом «отдыхай в Украине», - сказал Томенко. Он отметил, что не отрицает весомости Крыма как прекрасного места для отдыха, однако добавил, что оздоровительный, курортный, туристический потенциал Украины намного больше. «Речь идет и о Закарпатье и Прикарпатье, Подолье и многих других регионах Украины», - сказал политик. По мнению Томенко, следует пропагандировать отдых и оздоровление не только в Крыму, а по всей Украине, тогда «это даст возможность не только оздоровиться, а и выучить историю, природные достопримечательности нашего государства». Кроме того, он отметил, что когда речь идет о государственных чиновниках, то они в таком случае смогут собственными глазами увидеть, в каких инвестициях нуждается санаторно-курортная отрасль Украины. Напомним, Янукович хочет, чтобы украинские чиновники отдыхали в Крыму.