«Откат» политреформы неизбежен - Лавринович

Вопрос о возможности проведения всеукраинского референдума по отмене политреформы 31 октября остается открытым, но Конституцию необходимо как можно скорее «вернуть к нормальному состоянию», заявил в интервью «Зеркалу недели» министр юстиции Украины Александр Лавринович. В частности, на вопрос о том, верит ли он в возможность проведения референдума по отмене политреформы 31 октября, одновременно с выборами, министр юстиции заявил: «Это не вопрос веры. Я считаю, что Основной Закон необходимо вернуть к нормальному состоянию как можно скорее». При этом он подчеркнул, что окончательного решения по референдуму относительно судьбы политреформы пока нет. «Этот вопрос - открытый. Я не в состоянии ответить утвердительно или отрицательно. Потому что такой референдум может быть инициирован только по народной инициативе. Исключительно. Аналогичных полномочий не имеют ни Президент, ни Верховная Рада », - отметил Лавринович.